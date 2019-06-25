Здесь страшно: Житель Донецка прошел по разрушенному селу «зажиточных людей» (Видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец посетил окраину северной части города – поселок «15-й участок» и село Веселое, которые примыкают к Донецкому аэропорту.
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«15-й участок» граничит с поселком Октябрьский Донецка. Здесь Полтавец демонстрирует пострадавшую от боевых действий школу № 74, во дворе которой находится бомбоубежище в виде колодца. «Оно затоплено. Это бомбоубежище при школе. Не знаю, какая там глубина, но затопило полностью», – комментирует дончанин.
По улицам – груды строительного мусора. На самом деле, как поясняет блогер, это остатки чьих-то домов, разрушенных снарядами.
Далее он направляется в село Веселое. «Здесь раньше стояли дома двух-, трехэтажные – зажиточных людей. Ну, и расхе*рячены они все в хлам. Такие красивые дома, и разрушены – ни крыши, ни окон, ничего», – отмечает Полтавец.
В непосредственной близости к аэропорту находится ставок села Веселое. «Ставок Веселый – это место, куда далеко не каждый дончанин решится пойти. Здесь шли боевые действия, и сюда до сих пор прилетают снаряды... Возле аэропорта прям находится», – поясняет мужчина.
Проходя вдоль посадки, он замечает: «Живности здесь развелось, посадка вся кишит перепелами. Но здесь страшно, здесь идти страшно». Есть реальные опасения, что в траве установлены растяжки.
Сам Полтавец в этих местах не был последние 6 лет. Он обращает внимание, что ставок полностью «заросший». Рядом слышится автоматная перестрелка.
На выходе из поселка – останки автозаправки «ASI». «Даже цены сохранились: 98-й – 19 грн, 95-й – 16,30 грн», – говорит Полтавец.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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