Какие города на Донетчине и Луганщине стали более прозрачными: Опубликован рейтинг (Инфографика). Новости

Несколько населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях улучшили свои показатели в рейтинге прозрачности городов. Об этом свидетельствуют данные из отчета «Динамика прозрачности украинских городов», подготовленного украинским представительством международной антикоррупционной сети Transparency International Ukraine.

«Открытость сведений о деятельности органов публичной власти является одним из главных критериев признания власти подотчетной и прозрачной. Такое толкование прозрачности заложено в законодательстве Украины», – отмечается в отчете.

Специалисты организации Transparency International Ukraine распределили украинские города в рейтинге 2018 года по шкале прозрачности.

В «преимущественно непрозрачные» попали в том числе города Донетчины: Бахмут, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, Славянск. И Луганщины – это Лисичанск и Рубежное. В «частично прозрачные» попали Краматорск (Донецкая обл.) и Северодонецк (Луганская обл.). В «преимущественно прозрачные» вошел Мариуполь (Донецкая обл.).

Рейтинг в 2018 году возглавили Дрогобыч, Мариуполь и Винница. «На пример Мариуполя стоит ориентироваться городам, которые стремятся улучшить прозрачность», – сообщается в отчете.

Согласно данным, Мариуполь показал значительный прогресс, поднявшись с 57-й позиции с 28,05 баллами в 2017 году на одну из лидерских – 2-е место с 76,35 баллами.

Также прирост баллов в 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечен у следующих городов Донецкой области: Бахмут, Мирноград, Славянск, Лиман, Константиновка, Краматорск, Дружковка, Покровск. В Луганской области прирост баллов отмечен у Северодонецка, Лисичанска, Рубежного.

На инфографике синим показан балл в 2017 году, желтым – прирост баллов в 2018 году:

«По итогам двух лет измерения прозрачности городских советов можно сделать вывод о положительной динамике в целом. Однако существуют и вызовы, которые требуют особого внимания как тех, кто принимает властные решения, так и общественных активистов», – подытожили в Transparency International Ukraine.