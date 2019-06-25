В «ДНР»: В Амвросиевке произошло смертельное ДТП. Новости

В неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 21 июня в 21:00 от водителя автомобиля сотрудникам «полиции» поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги в районе въезда в г. Амвросиевка лежит травмированный мужчина. «Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что потерпевший получил травмы, характерные для ДТП. 60-летний мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что виновник ДТП разыскивается.

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