В ОБСЕ сообщили о новых случаях обстрела беспилотника Миссии. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщает о новых случаях стрельбы в направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Миссии. Огонь в направлении БПЛА открывался 23 июня. Инциденты произошли на неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 24 июня.

«Днем 23 июня, осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия вблизи н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 16 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 0,8-1,5 км к северо-западу (по оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший в 1 км к северо-западу). Через 3 минуты наблюдатели услышали еще 15 выстрелов и 1 очередь из стрелкового оружия – все в пределах 0,8-1 км к северо-западу, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, пролетавший в 500 м к северо-востоку от позиции патруля», – сказано в отчете.

Члены патруля благополучно приземлили беспилотник и покинули данный район.

После этого сотрудники Миссии осуществили второй запуск БПЛА малого радиуса действия возле неподконтрольного украинским властям Первомайска и услышали 4 выстрела из стрелкового оружия в пределах 200-300 м к юго-востоку.

«По их оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший приблизительно в 200 м к юго-востоку от патруля. Через 4 минуты после этого прозвучали 2 очереди из стрелкового оружия в пределах 200–300 м к юго-востоку, которые, по оценке, были направлены на БПЛА, находившийся на тот момент над позицией патруля СММ, заходя на посадку. Члены патруля снова благополучно приземлили БПЛА и немедленно покинули этот район», – отмечается в отчете СММ ОБСЕ.