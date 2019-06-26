В неподконтрольной Горловке ранена девочка, – ОБСЕ. Новости

В результате обстрела в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) получила ранения девочка. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 25 июня.

Наблюдатели уточняли сообщения о девочке, получившей ранения в результате обстрела в Горловке. 24 июня медицинский работник в Горловке сообщил им, что у них проходит лечение 14-летняя девочка, которая 22 июня получила проникающие ранения в левую голень вследствие попадания осколка снаряда.

Родственница девочки рассказала наблюдателям, что видела, как вечером 22 июня ребенок бежал домой в северо-западной части Горловки из-за обстрела, но она не была свидетелем того, как произошел данный инцидент.

По соображениям безопасности, патрулю СММ не удалось посетить место, где произошел инцидент.

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