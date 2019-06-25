В ОБСЕ сообщили о ранении женщины в Чермалыке. Новости

В поселке Чермалык (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в ходе обстрела ранена женщина и поврежден дом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 24 июня.

Как рассказали наблюдатели, 21 июня в больнице в Мариуполе женщина в возрасте 50-59 лет с повязкой на левой ключице рассказала СММ, что вечером 20 июня она стояла возле входной двери с северо-восточной стороны своего дома на ул. Кальмиуcской (юго-западная часть Чермалыка). Женщина услышала громкий шум и сразу же почувствовала боль, а также увидела, что из ее левой ключицы течет кровь.

В той же больнице медработники сообщили СММ, что женщину доставили к ним рано утром 21 июня с ранением в области ключицы.

Кроме того, 22 июня на ул. Кальмиуcской, 25, в сопровождении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, члены патруля Миссии видели 7 пробоин в 4-х разбитых окнах на юго-восточной стороне одноэтажного дома, 5 пробоин на северо-восточной стороне хозяйственной постройки в 5 м к юго-западу от первого дома и 3 пробоины на расположенном с восточной стороны металлическом заборе в 5 м от постройки.

По оценке СММ, повреждения возникли недавно в результате попадания осколков от снарядов зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), выпущенных с восточного направления.

Проживающий в доме мужчина (в возрасте 50-59 лет) рассказал СММ, что стрельба произошла вечером 20 июня, когда он вместе со своей женой находился дома, и что в результате обстрела его жена получила ранения.

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