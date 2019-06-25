В ОБСЕ сообщили о раненых мирных жителях на неподконтрольной Донетчине. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области двое мужчин получили ранения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 24 июня.

Как рассказали наблюдатели, 6 июня в больнице в Горловке 33-летний мужчина с повязкой на плече сообщил СММ, что вечером 5 июня он находился перед своим домом в поселке шахты им. Гагарина в Горловке, когда услышал свистящий звук и почувствовал острую боль в плече.

Медработники больницы отказались предоставить сотрудникам Миссии информацию о ранении мужчины. 19 июня в другой больнице в Горловке медработники сообщили СММ, что 10 июня мужчину перевели из вышеупомянутой больницы, добавив, что он получил осколочное ранение в области левого плеча.

В ОБСЕ также сообщили, что 22 июня в больнице в Киевском районе Донецка 61-летний мужчина с повязкой на животе рассказал СММ, что 21 июня он собирал овощи у себя на приусадебном участке на ул. Набережной, в поселке Веселое (Ясиноватский р-н), когда услышал взрыв на расстоянии приблизительно 15-50 м. Затем мужчина почувствовал, как что-то теплое ударило ему в живот.

В ОБСЕ уточнили, что приусадебный участок расположен приблизительно в 700 м к югу от ближайших позиций незаконных вооруженных формирований.

Медработники в больнице рассказали, что мужчину доставили 21 июня с осколочным ранением брюшной полости.

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