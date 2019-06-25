В «ЛНР»: В Алчевске в мусорном контейнере обнаружен осколочно-фугасный снаряд. Новости

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) в мусорном контейнере был обнаружен танковый снаряд. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 24 июня. «От секретаря ЖЭУ №8 г. Алчевска поступило сообщение, что дворником в металлическом контейнере для бытового мусора обнаружен предмет, похожий на снаряд», – уверяют в «ЛНР».

«В 10:21 сотрудниками МВД предмет идентифицирован как танковый осколочно-фугасный снаряд без взрывателя», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что боеприпас изъят сотрудниками «МВД».

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