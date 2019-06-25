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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 июня: Проезда ожидали 245 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 25 июня: Проезда ожидали 245 авто

ДН

25.06.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 25 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,5 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7360 человек и 1335 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8640 человек и 1015 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6670 человек и 1160 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3715 человек и 845 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9070 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 245 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 10/50;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/65;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Анатолич: «8:52. На "Каргилле" в сторону Донецка 21 машина основной и с десяток льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Aleksey: «4:20. Еленовка на выезд 50 машин и 15 льготы»;
  • Николай: «7:34. Еленовка в Мариуполь 100 машин основной, 25 льгота».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Stanislav: «7:31. Октябрь из Донецка дальше магазина, около 100».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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