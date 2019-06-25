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Российский наемник из ЧВК показал фотографии боев за Луганский аэропорт (Фото). Новости

Российский наемник из ЧВК показал фотографии боев за Луганский аэропорт (Фото)

25.06.19 09:41dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Наемник из частной российской военной компании «Вагнер» выложил фото из Луганского аэропорта после его захвата российскими военными и наемниками. Он позирует на фоне уничтоженной инфраструктуры Луганского аэропорта, сообщает «Украинский милитарный портал».

На фото видно оставленные позиции украинских военных, уничтоженную технику, остатки боеприпасов (в том числе от ракет «Точка-У») выпущенных по украинским военным и многое другое.

Боевые действия за установление контроля над аэродромом Луганского международного аэропорта продолжались с апреля 2014 года в полном окружении без наземного сообщения. В июле украинские войска пробили дорогу в аэропорт, разблокировав его.

Вследствие августовского наступления российских регулярных войск аэропорт повторно попал в окружение. Здания аэропорта были разрушены российской артиллерией. В ночь на 1 сентября 2014 украинские военные вышли из руин аэропорта, после 146 дней его обороны.

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