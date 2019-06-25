С начала июня на водоемах Донетчины погибли 7 человек. Новости

С начала купального сезона на водоемах Донетчины погибли 7 человек. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Только с начала купального сезона, то есть с 1 июня, на водоемах области погибли 7 человек. Трагические случаи произошли в городах Славянск, Краматорск, Покровском, Лиманском и Бахмутском районах. Чаще всего гибнут люди на так называемых диких пляжах. Следует отметить, что на территории области находится 1467 водных объектов, из которых лишь 205 – официально определены местными органами власти как места для отдыха людей», – сказано в сообщении ГУ ГСЧС.

Также сообщается, что всего с начала года в Донецкой области в воде погибли 16 человек, в том числе 2 детей. За аналогичный период прошлого года погибли 24 человека, в том числе 2 детей.

Инфографика: ГУ ГСЧС в Донецкой области