Круассаны, парижские парфюмы и Каннский кинофестиваль: В Мариуполе пройдет день Франции. Новости

7 июля в Мариуполе пройдет День Франции. Жители и гости города смогут стать участниками Каннского фестиваля, посетить тематические фотозоны и разнообразные локации. Мероприятие состоится с 17:00 до 21:00 в Театральном сквере. Об этом сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

Так, перед входом в Драматический театр мариупольцев и гостей города будет встречать объемная фотозона в стилистике Каннского кинофестиваля. Каждый сможет пройтись по красной дорожке и сфотографироваться с ростовой фигурой одной из французских звезд телеэкранов. Торжественную атмосферу создаст живое выступление струнного квартета.

Сценарий мероприятия написан в формате «французских каникул». За один день пришедшие смогут ознакомится с самыми известными городами Франции. Узнать их историю и традиции. На локациях подробно расскажут о выпечке, виноделии и парфюмерии.

«В зоне "от кутюр" каждый желающий сможет поучаствовать в интерактиве и с помощью профессионалов преобразить свой наряд. На локации "сомелье" мариупольцам расскажут о типах вин, видах сыров и их сочетаниях. Также можно будет попробовать себя в парфюмерии и создать собственный аромат», – рассказала директор департамента культурно-общественного развития Диана Трима.

Не останется без внимания цветочная фотозона. Сотни фиалок станут украшением памятных фотографий, а специалисты расскажут, как правильно ухаживать за комнатными растениями.

Все это время в сквере будут выступать уличные музыканты с авторскими номерами. А художники Мариуполя приглашают присоединиться к пленэру и вместе запечатлеть моменты праздника. Отдельная выставка профессиональных картин пройдет на аллее около водонапорной башни.

Завершится мероприятие розыгрышем путевки в Париж. Такой подарок делает Фонд развития Мариуполя при поддержке Мариупольского городского совета. Для участия необходимо рассказать свою историю любви и присутствовать на празднике.