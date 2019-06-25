В Рубежном несовершеннолетний скутерист врезался в авто полиции. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП с участием полиции и несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Так, по улице Владимирской ехал скутерист на Yamaha JOD, нарушая правила дорожного движения, в результате чего столкнулся со служебным автомобилем и пытался убежать от полицейских.

«Разыскали виновника ДТП возле дома, где он проживает. Как оказалось позже, юноша не имел права управления транспортным средством, так как только почти через месяц он достигнет совершеннолетия. В присутствии матери на парня составлены соответствующие административные материалы», – говорится в сообщении.