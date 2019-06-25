Сводка из зоны ООС за 24 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 44 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибром 152 мм, минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Авдеевки – из минометов калибром 120 мм и автоматических гранатометов;

вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;

на окраине Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Богдановки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новоселовки Второй – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Чермалыка – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

на окраине Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

в районе Пивденного – из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Новгородского – из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

на окраине Новолуганского – из артиллерийских систем калибром 152 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм;

в районе Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

у Луганского – из автоматических гранатометов;

неподалеку от Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских военных вблизи населенного пункта Лебединское – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «частный дом и хозяйственные постройки на окраинах Донецка и в окрестностях Ясиноватой повреждены пожарами в результате попадания взрывоопасных предметов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия».