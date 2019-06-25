Сводка из зоны ООС за 24 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 44 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибром 152 мм, минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Авдеевки – из минометов калибром 120 мм и автоматических гранатометов;
- вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета;
- на окраине Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Богдановки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Широкино – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- на окраине Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Новоселовки Второй – из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Чермалыка – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- на окраине Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- в районе Пивденного – из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новгородского – из минометов калибрами 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- на окраине Новолуганского – из артиллерийских систем калибром 152 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм;
- в районе Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- у Луганского – из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции украинских военных вблизи населенного пункта Лебединское – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В «ДНР» сообщают, что «частный дом и хозяйственные постройки на окраинах Донецка и в окрестностях Ясиноватой повреждены пожарами в результате попадания взрывоопасных предметов».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия».
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