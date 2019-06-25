Снаряды падали рядом с домами: Кодема оказалась под артиллерийским обстрелом (Фото). Новости

Незаконные вооруженные формирования продолжают осуществлять систематические обстрелы населенных пунктов и участков местности вблизи населенных пунктов. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«23 июня оккупанты применили тяжелую артиллерию калибра 152 мм и 122 мм. С 19:00 до 22:00 российско-оккупационные войска совершили обстрел сельскохозяйственных угодий вблизи населенного пункта Кодема Донецкой области. Вражеские снаряды не долетели лишь 900 метров до жилых домов жителей села», – говорится в сообщении.

По результатам фотофиксации, наблюдательная группа «Светлодарск» украинской стороны СЦКК установила, что огонь велся по направлению Калиновского.

На месте происшествия военные зафиксировали огромные воронки от взрывов артиллерийских снарядов.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что враг в очередной подтверждает свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства», – подчеркнули в штабе ООС.