В полиции рассказали о смертельном ДТП в Краматорске (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в ДТП погиб мотоциклист. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло на пересечении улиц Парковой и Стуса, где столкнулись автомобиль Hyundai Accent и мотоцикл.

Мотоциклист скончался в больнице. Девушка – пассажир авто – в тяжелом состоянии находится на лечении.

На месте работали следователи областного управления полиции Донецкой области. Полицейские устанавливают причины ДТП. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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