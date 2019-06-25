Обстреливал Донецк из артиллерии: СБУ задержала члена НВФ«ДНР». Новости

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области члена незаконного вооруженного формирования «ДНР». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. К маю 2019 года он находился в одном из артиллерийских подразделений НВФ.

«Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Он, в частности, сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения для освещения в российских СМИ как провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о переправке на территорию временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи «Аурига» (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году).

Кроме этого, задержанный сообщил об активизации работы ФСБ в среде НВФ для недопущения их перехода на украинскую сторону.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.