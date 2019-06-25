ДТП в Мариуполе: Брусчатка стала причиной травмы байкера и повреждения колесо у «Порше». Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 25 июня, около 9:30, произошло ДТП из-за вылетевшей из-под колеса проезжавшей машины брусчатки, которой залатаны ямы в асфальте около трамвайных путей.

Мариуполец двигался на своем мотоцикле Suzuki Bandit со стороны центра города к автовокзалу. Внезапно, из под колес рядом проезжающего автомобиля вылетела брусчатка. Камни полетели в мотоциклиста и двигавшееся впереди авто «Порше».

В результате происшествия у иномарки повреждено колесо, а мотоциклист был сбит на землю. Один кусок брусчатки попал ему в голову, часть брусчатки попала под колеса. Мотоцикл занесло, и он упал около бордюра.

На место прибыли медики и полицейские.