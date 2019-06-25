Ученые из университета Лейпцига изучали российскую агрессию на КПВВ (Фото). Новости

Группа научных сотрудников Высшей школы глобальных и региональных исследований Университета Лейпцига посетила КПВВ в районе проведения ООС. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Группа ученых – профессоров и аспирантов университета Лейпцига, среди которых представители Армении, Польши, Грузии и Германии, которые исследуют тему агрессии России на Востоке Украины, посетили контрольные пункты въезда-выезда «Майорское» и «Гнутово». Они ознакомились с условиями пересечения линии разграничения, пассажиропотоком, количеством обстрелов как территории КПВВ, так и прилегающих территорий.

Начальник отдела пограничного контроля штаба Донецкого пограничного отряда Николай Савченко подчеркнул, что основной задачей пограничников на КПВВ является борьба с попытками проникновения на контролируемую территорию диверсионно-разведывательных групп, представителей незаконных вооруженных формирований, перемещения оружия, боеприпасов и средств террора.

Также он добавил, что в КПВВ уделяется большое внимание безопасности гражданских лиц при пересечении ими контрольных пунктов въезда-выезда.

«Научные сотрудники в рамках рабочей поездки в очередной раз убедились в реальной угрозе со стороны государства-агрессора, а также имели возможность детально ознакомиться с ситуацией вблизи линии разграничения и особенностями выполнения обязанностей военнослужащими из состава ООС на данных отрезках местности», – говорится в сообщении.