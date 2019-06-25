Ипотека в Украине: Интерес растет, а спрос – нет. Новости

Ипотечное кредитование в Украине хоть и пользуется спросом, но этот рынок находится далеко не в лучшем состоянии, даже не смотря на некоторую стабилизацию после кризиса в 2014 году. По прогнозам, уже до конца 2019 года рост заинтересованности украинцев в ипотеке составит 25-30%. Об этом рассказала соосновательница и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости (URE Club) Ольга Соловей в комментарии «Сегодня».

«Позволить себе квартиру в кредит сейчас могут украинцы с доходом выше среднего. Они взвесили все варианты и готовы стабильно платить по кредиту. Но высокие ставки по ипотеке не позволяют значительно увеличить количество потенциальных заемщиков. Для активизации ипотечного кредитования, в первую очередь, нужны коренные изменения в законодательстве. В данной ситуации реальным стимулом к расширению кредитования может стать снижение процентной ставки, развитие инструментов рефинансирования банковских кредитов, поддержка банков от НБУ как кредитора последней инстанции», – прокомментировала ситуацию Соловей.

К тому же, вопрос популярности ипотечного кредитования напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране.

Директор компании City Development Solutions Роман Герасимчук добавляет, что многие работники получают заработную плату «в конверте» и довольно часто меняют место работы, так что даже вполне платежеспособные клиенты зачастую не соответствуют требованиям банков к «правильному» ипотечному заемщику.