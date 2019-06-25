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На стрельбах на полигоне МВД в Днепропетровской области ранили подростка. Новости

На стрельбах на полигоне МВД в Днепропетровской области ранили подростка

25.06.19 13:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в с. Партизанское Днепропетровской области. 

Как сообщили в Полтавском теруправлении ГБР, по предварительной информации, 24 июня около 11:00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения). 

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня. 

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

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