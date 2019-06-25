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На Луганщине сделают капремонт в многопрофильной больнице. Новости

На Луганщине сделают капремонт в многопрофильной больнице

25.06.19 12:31dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Луганщине планируют капитально отремонтировать Сватовскую многопрофильную больницу. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что капитальный ремонт будет осуществляться в рамках проекта «Комплексный проект "Сватовского районного территориального медицинского объединения"», который будет реализовываться благодаря чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины, финансируемой за счет средств Европейского инвестиционного банка.

«Этот комплекс мероприятий включает в себя капитальный ремонт помещения терапевтических отделений, расположенных в зданиях неврологического отделения и главного корпуса многопрофильной больницы. Также планируется отремонтировать поликлиническое отделение и помещение пищеблока», – рассказали в Луганской ОГА.

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