На Луганщине сделают капремонт в многопрофильной больнице. Новости

На Луганщине планируют капитально отремонтировать Сватовскую многопрофильную больницу. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что капитальный ремонт будет осуществляться в рамках проекта «Комплексный проект "Сватовского районного территориального медицинского объединения"», который будет реализовываться благодаря чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины, финансируемой за счет средств Европейского инвестиционного банка.

«Этот комплекс мероприятий включает в себя капитальный ремонт помещения терапевтических отделений, расположенных в зданиях неврологического отделения и главного корпуса многопрофильной больницы. Также планируется отремонтировать поликлиническое отделение и помещение пищеблока», – рассказали в Луганской ОГА.