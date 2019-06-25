Украина в «Глобальном индексе миролюбия» заняла 150 место. Новости

Институт экономики и мира обнародовал «Глобальный индекс миролюбия», который оценивает 163 страны мира. При составлении Индекса учитывались 23 индикатора в трех категориях: «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты» и «милитаризация». Об этом сегодня, 23 июня, сообщает Организация Объединенных Наций.

В первой категории, в частности, обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней – рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

Несмотря на бушующие в мире конфликты, «Глобальный индекс миролюбия» впервые слегка повысился за последние пять лет.

Самым миролюбивым регионом мира остается Европа. Этому способствовало снижение количества терактов в 2018 году, а также сокращение притока мигрантов.

Рейтинг самых миролюбивых стран возглавляют Исландия, Новая Зеландия и Португалия. Замыкает список Афганистан.

Из бывших союзных республик самые высокие строчки занимают Латвия (35), Эстония (38) и Литва (39). Кыргызстан – на 95 месте, Беларусь – на 97 месте, Грузия – на 99, Узбекистан – 102 место, Таджикистан – 105, Туркменистан – 115, Армения – 118, Азербайджан – 130, Украина – на 150, Россия – на 154.

США – 128 место, Иран – 139, Израиль – 146, КНДР – 149, Сирия – 162.