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В «ДНР» сообщили подробности ДТП с КамАЗом. Новости

В «ДНР» сообщили подробности ДТП с КамАЗом

25.06.19 15:47dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинской власти части Донецкой области перевернулся КамАЗ. Подробности ДТП сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», авария произошла на автодороге «Донецк-Новоазовск», на выезде из села Васильевка (Старобешевский р-н): опрокинулся грузовой автомобиль «КамАЗ» с 15-ю тоннами пшеницы. «В результате ДТП пострадал водитель. Спасатели ГПСО пгт Старобешево извлекли пострадавшего из автомобиля и на мягких носилках передали его работникам "скорой медицинской помощи". Пострадавший госпитализирован в ЦРБ пгт Старобешево», – уверяют в «республике».

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