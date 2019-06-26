Выборы в Верховную Раду: Место голосования изменили более 17 тысяч человек. Новости

По состоянию на 25 июня более 17 тыс. граждан Украины воспользовались возможностью временно изменить место голосования. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.
Так, по состоянию на 25 июня временно изменили место голосования уже 17 119 человек.
Напомним, ЦИК еще больше упростила порядок изменения места голосования. Изменить место голосования перед парламентскими выборами можно до 15 июля.
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