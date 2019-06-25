С КПП «ДНР» в Александровке «скорая» увезла пожилого мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» медпомощь оказывали пожилому мужчине. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Инцидент на КПП произошел 24 июня. «Спасатели оказали доврачебную медицинскую помощь пожилому мужчине и передали его работникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации», – уверяют в «ДНР».
Читайте также:
- В «ДНР» создают препятствия для пересечения линии разграничения людьми, – штаб ООС
- В «ДНР»: С КПП под Горловкой «скорая» увезла мужчину
- Несколько километров: Очевидец показал очередь на КПП «ДНР» (Видео)
- В соцсетях показали, как сегодня утром выглядела очередь на КПП «ДНР» в Еленовке (Фото)
- Ад донбасских пунктов пропуска: Эксперты пояснили – реально ли решить проблему
- В «ДНР»: Очевидец показал размер автомобильной очереди на КПП в Александровке (Фото)
- Лисянский рассказал, как можно повлиять на ситуацию на «республиканских» КПП
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт
Комментарии