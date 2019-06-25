С КПП «ДНР» в Александровке «скорая» увезла пожилого мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» медпомощь оказывали пожилому мужчине. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Инцидент на КПП произошел 24 июня. «Спасатели оказали доврачебную медицинскую помощь пожилому мужчине и передали его работникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации», – уверяют в «ДНР».

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