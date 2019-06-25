В Украине появится новая банкнота в 1 тыс. гривен (Фото). Новости

Национальный банк Украины вводит в оборот банкноту нового высокого номинала – 1 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк вводит ее в обращение с 25 октября 2019 года.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

«Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философ, естествоиспытатель, основатель целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году», – сообщил глава НБУ Яков Смолий .

На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1 тыс. грн заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.

«Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты. По дизайну эта банкнота наследует банкноты нового модернизированного поколения гривны – обновленные 20, 100 и 500 грн», – пояснил Смолий.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты: