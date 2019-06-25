Жаль, что нас не услышали: Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию. Об этом глава государства сегодня, 25 июня, написал на своей странице в Facebook.

«Разочарован решением ПАСЕ – утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», – написал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что на минувшей неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.

«На минувшей неделе я лично обговаривал этот вопрос с президентом Франции и федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», – отметил президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил украинскую делегацию и страны, которые поддерживали украинскую инициативу не допустить возвращения России.

«Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков», – отметил глава государства.

Президент Украины также напомнил, что сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего требования Международного трибунала по морскому праву.

Скриншот: Facebook Владимира Зеленского

Ранее на сессии ПАСЕ, которая затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, «против» – 62, и еще 10 воздержались.