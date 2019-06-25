В дудку дуть или отлавливать: В Славянске думают, как бороться со змеями в жилых домах. Новости

Жильцы многоквартирных домов, расположенных в центре Славянска (Донецкая обл.), жалуются, что в их подъездах появились змеи. Как подтвердил сегодня, 25 июня, во время пресс-конференции Славянский городской голова Вадим Лях, случаи обнаружения змей в городе не единичны. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

«Ситуацию знаем. Алгоритм действия на сегодня к сожалению, не известен… Что в действительности делать – в дудку дуть или отлавливать – это другой вопрос. Мы сегодня обсуждали эту проблему, потому что случаи не единичные и были такие жалобы. Жильцам "не показалось". Факты есть, в подвалах появились змеи. Жара, сырость змеи появились и никакого специалиста пока именно по животным нет», – сказал мэр.

Он отметил, что сейчас алгоритм действий разрабатывается. «По всей видимости, либо в городком совете, либо в МЧС может появиться, скажем, специалист по таким нестандартным ситуациям, который мог бы реагировать на такие ситуации. Мы готовы к тому, чтобы такой специалист появился. Но вопрос в том, а есть ли такой специалист вообще у нас в регионе – тот, который со змеями будет работать? И это не только змея, это и другие животные, например, собаки. Ставку то мы введем, а дальше – кто этим будет заниматься, змеелов или кто-то еще? Это же и специальное оборудование. Вот именно этот момент и нужно проработать», – пояснил Лях.

По словам начальника горотдела здравоохранения Елены Джим, медики в случае необходимости готовы оказать помощь пострадавшим. Противоядие в городе от укуса змеи есть. Оно так и называется – гадючья сыворотка.

«Приказом горздрава введен порядок оказания пациентам медицинской помощи в случае укуса змеи. Больной госпитализируется в таком случае в палату интенсивной терапии городской больницы №1 и проводятся интенсивные лечебные мероприятия. При необходимости вводится гадючья сыворотка, которая имеется в больнице», – констатировала Джим.