Общественники рассказали о сборе информации о военных преступлениях «Л-ДНР» . Новости

Для отчета о военных преступлениях незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» общественники используют два метода – анализ информации из открытых источников и полевые миссии. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга рассказал руководитель проекта ОО «Truth Hounds» Александр Перепелов. Брифинг на тему «Презентация отчета о доказательствах военных преступлений "ДНР", "ЛНР" и оккупационных властей Крыма против верующих всех религий и деноминаций» прошел сегодня, 25 июня.

«Мы – организация, которая документирует военные преступления для уголовного судопроизводства… Мы передали на текущий момент уже 4 основательных отчета в офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге», – сообщил Перепелов.

5-й отчет, по его словам, будет передан в Гаагу 27 июня.

Также общественник рассказал на примере, как работает организация. Так, 20 дней назад во время минометного обстрела получила повреждения мечеть в неподконтрольном украинским властям Донецке. Представители «ДНР» заявили, что в обстреле виновны украинские военные, что находятся в Песках. В тот же день штаб операции Объединенных сил выступил с заявлением, что обстрел совершили НВФ «ДНР».

«Truth Hounds решили разобраться в этой ситуации. Мы не ездили на неподконтрольную территорию, это была разведка на основе открытых источников», – отметил Перепелов.

Из отчета ОБСЕ общественники получили информацию о характере разрушений здания и воронок от мин. «Было установлено, что это были мины калибром 82 мм, которые можно запустить максимум на 4,5 км», – отметил Перепелов.

Зная расположение украинских сил и сил НВФ «ДНР», с учетом информации ОБСЕ, общественники проанализировали все данные и пришли к выводу, что обстрел не могли совершить военнослужащие ВСУ. В то же время, по словам Перепелова, в зоне дальности стрельбы миномета находится разрушенный «Вольво-центр», а эта локация используется НВФ. «Это просто пример, как мы получаем нашу информацию. На основании информации из открытых источников мы установили, что невозможно было произвести обстрел со стороны ВСУ. Не представляло сложности сделать выстрелы из минометов со стороны "ДНР"», – сообщил общественник.

Второй метод сбора информации – это полевые миссии. Такие поездки общественники согласовывают со штабом ООС. И в «серой зоне», вдоль линии разграничения общаются с очевидцами, которые могли быть свидетелями действий, характеризующихся как военное преступление.

Напомним, в неподконтрольном украинской власти Донецке снаряд попал в здание мечети Ахать Джами, которая находится в Куйбышевском районе. По информации украинской стороны СЦКК, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли мечеть в Донецке, а впоследствии обвинили в этом подразделения Объединенных сил.

Позже наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели мужчину с легкими ранениями, а также зафиксировали повреждения мечети в результате обстрела.

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