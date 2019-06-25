У КПВВ «Майорское» обнаружен склад боеприпасов. Новости

Тайник с 20 выстрелами к гранатомету РПГ-7 пограничники обнаружили у дороги «Бахмут – Горловка». Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Краматорский пограничный отряд.

Так, вчера пограничниками была получена оперативная информация о месте хранения боеприпасов в районе автомобильной дороги «Бахмут – Горловка». Во время проверки совместно с представителями Бахмутского отдела Национальной полиции, в 15 километрах от контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», был обнаружен тайник с боеприпасами – 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7.

Опасную находку изъяли и передали компетентным органам. Сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», внесено в ЕРДР.

Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению круга лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.