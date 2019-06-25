Украинская делегация покидает ПАСЕ, – Арьев. Новости

После решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в ПАСЕ. Об этом сообщил глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев в своем Facebook.

Украинская делегация после решения в Ассамблее провела собрание и решила:

прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации;

делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем;

делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Скриншот: Facebook Владимира Арьева

Ранее на сессии ПАСЕ, которая затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, «против» – 62, и еще 10 воздержались.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ. Глава государства разочарован решением Ассамблеи.