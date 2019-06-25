Один из подозреваемых в катастрофе MH17 в юности отсидел в тюрьме за изнасилование, – СБУ. Новости

Служба безопасности Украины установила, что один из официальных подозреваемых в катастрофе малайзийского «Боинга» MH17 – украинец Леонид Харченко – еще в юности отбывал срок в колонии общего режима. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на слова представителя СБУ, генерал-майора Игоря Гуськова.

«В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по статье 117 ч. 3 УК УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем "тухлая". Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок в 16 лет, осужден на пять лет. И три года он провел в местах лишения свободы в городе Дубно, Ровенской области», – сказал он.

Харченко освободили условно-досрочно 24 мая 1991 года.

Также Игорь Гуськов опроверг информацию о гибели Харченко.

«Это не первый случай, когда террористы с той стороны, или их близкое окружение распространяют такую информацию – о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности, не позволяет говорить о том, что он мертв», – рассказал он.

Сейчас в базе МВД Леонид Харченко находится в розыске по статьям 341 ч. 1 и 260 ч. 5 – это захват государственных органов власти, а также создание незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось, что 19 июня глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Позднее премьер-министр Малайзии Магатир Могамад выразил сомнения в объективности возглавляемого Нидерландами международного расследования трагедии.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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