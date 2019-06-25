Незаконные заключения и пытки священников: В Гааге представят доклад по неподконтрольному Донбассу. Новости

Незаконные заключения, пытки священников, захват религиозных зданий и другие преступления в отношении представителей религий, отличных от Московского патриархата, были задокументированы. Отчет будет передан в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе брифинга рассказал руководитель проекта ОО «Truth Hounds» Александр Перепелов. Брифинг на тему «Презентация отчета о доказательствах военных преступлений "ДНР", "ЛНР" и оккупационных властей Крыма против верующих всех религий и деноминаций» прошел сегодня, 25 июня.

По словам Перепелова, в отчете, который будет передан в Международный уголовный суд в Гааге, собрана информация за все годы военных действий о притеснениях представителей всех религий, отличных от Московского патриархата.

«После начала российской агрессии против Украины и в рамках доктрины строительства "русского мира" на православии делался акцент со стороны российского режима в оккупированном Крыму и пророссийских режимов в "Л-ДНР". Вследствие этого представители всех конфессий и деноминаций, которые не связаны с Московским православием, то есть, Киевский патриархат, баптисты, евангелисты, а также кришнаиты, мусульмане. Все они регулярно притеснялись или "властью", если это были притеснения юридического характера, или вооруженными людьми, которые имели карт-бланш на своевольные действия и насилие», – отметил он.

«В отчете мы проанализировали около 50 таких кейсов», – добавил общественник.

Также он перечислил типы преступлений, которые были задокументированы. Это незаконные заключения, пытки, плен прихожан и священников, это экспроприация имущества, принадлежащего религиозным институциям, это захват зданий, использование зданий в качестве мест, с которых ведется огонь по позициям ВСУ.

Перепелов также отметил, что полная версия отчета, подготовленная ОО «Truth Hounds» совместно с различными правозащитными организациями, размещена на сайте «Truth Hounds».

Напомним, общественники рассказали о сборе информации о военных преступлениях «Л-ДНР».

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