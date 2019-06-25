Поссорились из-за похода на рынок: В Донецкой области муж убил жену. Новости

В Донецкой области суд арестовал на 60 суток мужчину, который убил свою жену после 40 лет супружеской жизни. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 69-летнему жителю с. Спорное Бахмутского района, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины, то есть в умышленном убийстве своей жены, с которой он прожил в законном браке более 40 лет», – говорится в сообщении.

Событие датировано 5-м июня. Около 4:30 мужчина вместе с женой занимались домашним хозяйством. Покормив скот, он стал собираться на рынок продавать только надоенное молоко, а женщина дала ему список вещей, которые нужно было купить на вырученные средства. Опасаясь не справиться самостоятельно с поставленной задачей, мужчина предложил женщине пойти на рынок вдвоем, а та в ответ начала ругаться на него, в частности, оскорбляя его расовую принадлежность.

Не выдержав упреков и оскорблений, он толкнул жену, стоявшую на крыльце, так, что она упала, ударившись головой о деревянные ступеньки, но даже после этого не прекратила брань в его адрес. Разъяренный мужчина схватил металлическую трубу и нанес ею многочисленные удары жене по голове, а затем сделал петлю из поливочного шланга, накинул ей на шею и задушил.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник оставил ее тело во дворе и пошел на рынок, а вернувшись, спрятал ноутбук и мобильный телефон, которые были в доме, и вызвал полицейских, тщетно пытаясь убедить их в том, что в его отсутствие в дом ворвались грабители и убили его жену.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть 69-летней женщины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.