В Еленовке в сторону Донецка капец: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Анатолич: «10:14. На "Каргилле" в сторону Украины 90 авто основной и 47 льготы»;

Gennadiy: «10:15. На "Каргилле" в сторону Украины льготы около 50 авто, общей до спуска моста, движение каждые 15 мин по 3+3»;

«Администратор»: «13:11. В Куликово: Из Украины – пусто, из ДНР – до камышей»;

Дмитрий: «13:53. Курахово в Донецк. Очередь на украинском блокпосту большая»;

Леночка: «14:17. Курахово в Донецк машин 30, льготы машин 10»;

Сергей: «14:22. На "Каргилле" в Курахово на 13 часов. 70 машин – общая. Примерно 30-40 льгота. Протяжка 3+3 каждые 15-20 минут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Sergey: «10:12. Новотроицк в Донецк машин 25-30»;

Александр: «11:09. Еленовка, в сторону Украины. Основная от второго туалета от поворота. Льгота машин 10. Движение 5 машин за час»;

Sergey: «12:11. Еленовка в Донецк машин 30-35 и около 10 льготы»;

Sergey: «12:26. Еленовка на выезд. Между церковью и КПВВ где-то посередине»;

Александр: «12:39. Еленовка. Основная машин 70+, льгота машин 15. Стали запускать по 5 машин каждые 20 минут»;

Марина: «14:13. В Еленовке в сторону Донецка капец. 100 машин и пропускают очень медленно, в сторону Новотроицка также, еще стоят машины которые приехали в 4:30, пеших нет нигде, проходят очень быстро. В Новотроицке пропускают хорошо, но в сторону Донецка стоит машин 15».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «12:40. По Гнутово. Машин много, около сотни, пропустили 3 машины за час»;

Виталий: «13:57. Пищевик в Донецк за поворот один столб».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «11:12. 5:20 в Станице не полный навес. В 6:20 прошел паспортный контроль. В Украине, в сторону Станицы полтора навеса. В ЛНР – сквозняк. На остановке людей чуть больше чем на один автобус».

О ситуации на КПВВ «Майорское» пользователи соцсетей не сообщают.