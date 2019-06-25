Эксперт рассказал, как действовать Украине после возвращения России в ПАСЕ. Новости

После того, как в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) позволили делегации России вернуться с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, для Украины это событие можно считать не просто неприятным, но даже трагическим. Фактически можно зачеркнуть институцию с большой историей. Можно считать, что Совет Европы не существует. Такое мнение высказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, передает «Слово і Діло».

«Отмена санкций против РФ без выполнения требований, которые предъявлялись при наложении санкций, просто обнуляет значение ПАСЕ как институции. Значит, можно абсолютно безнаказанно не выполнять решения этого органа. Логическим становится вопрос, кому и для чего тогда нужен такой орган», – считает Дикий.

Эксперт убежден, пока на Совете Европе как на институции можно поставить точку. В связи с этим возникает вопрос, что делать Украине. «С одной стороны, оставаться в мертвом органе, который сам себя дискредитировал, неправильно с моральной точки зрения. Правильной позицией было бы выйти, сделать официальное заявление, что Совет Европы в том виде, в котором он есть, сам прекратил существование, поэтому дальнейшее пребывание в ней не имеет никакого смысла», – пояснил он.

Но, с другой стороны, есть прагматика. Решение принималось не единогласно. Дикий добавил, что в Совете Европы остается много депутатов разных стран, прежде всего Центральной и Восточной Европы, которые разделяют нашу позицию и понимают угрозу со стороны РФ.

«Поэтому как контактная площадка, где мы можем доносить свою точку зрения и контактировать с союзниками Украины, ПАСЕ нам нужна», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, сейчас Украина перед непростым выбором, обе позиции имеют смысл. Морально Украине некомфортно там оставаться, но у нас не так много международных площадок, где мы можем доносить свою точку зрения.

«У нас не так много площадок, где мы можем создавать параллельную дипломатию. То есть, если мы уйдем из ПАСЕ, то останутся только посольства, официальная линия МИД. Это менее эффективно, чем прямые контакты с политиками тех стран, в которых они принимают решения. Поэтому с прагматической точки зрения, Украина должна остаться. Решение для нас непростое», – уверен специалист.

Дикий отметил, что решение ПАСЕ по России – это результат длительного процесса, так называемой усталости от Украины, украинского-российского конфликта. «В целом, будут все те же процессы, которые уже происходили. Кто был нам другом, останется им, кто перешел на сторону России – уже это сделал. Совет Европы показал соотношение сил. Тех, кто готов нас предать, впервые за долгое время стало больше половины», – сказал Евгений Дикий.

Как известно, за резолюцию, которая позволяет делегации РФ вернуться в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, против – 62, воздержались – 10.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию.

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