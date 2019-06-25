В Украине выпустят в обращение монеты в 5 и 10 гривен. Новости

Национальный банк Украины планирует в 2019 году выпустить в обращение монеты номиналом 5 грн, а в 2020 году – 10 грн. Об этом сообщил председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает «УНН».

«В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривен, в 2020 – 10 гривен», – сказал Смолий.

Ранее сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ вводит в обращение банкноту нового высокого номинала – 1 тыс. грн. Размер новой банкноты составляет 75 х 160 мм. Основной цвет – голубой.

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