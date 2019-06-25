Ознакомительная встреча: Филь рассказал главе СММ ОБСЕ о проблемах Луганщины. Новости

Сегодня, 25 июня, исполняющий обязанности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь встретился с председателем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, послом Яшаром Халитом Чевиком. Встреча имела ознакомительный характер. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

Как сообщается, по словам Чевика, фокус внимания СММ направлен на разведение сил и средств, которое должно происходить в Станице Луганской. Глава области, в свою очередь, обозначил ряд критических для Луганщины проблем, вызванных военными действиями на территории области.

Во-первых, это работа единственного в области контрольно пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Областная власть делает все возможное в пределах полномочий для обустройства работы пункта пропуска. «В соответствии с Минскими соглашениями, разрушенный в Станице Луганской мост должен быть контролируемым украинской стороной. Однако незаконные вооруженные формирования перешли за мост, и украинская сторона не имеет доступа, чтобы начать ремонт перехода. Мы сделаем все возможное, чтобы условия перехода были нормальными. Мы готовы начать ремонт моста, как только там не будет военных и будут созданы безопасные условия», – сказал Филь.

Он также напомнил, что открытие автомобильного КПВВ «Золотое» значительно облегчило бы процесс и условия пересечения линии разграничения. «Украинская власть трижды демонстрировала готовность к открытию пункта пропуска, однако это было проигнорировано со стороны российско-оккупационной администрации», отметил председатель ЛугОВГА.

Во-вторых, была озвучена проблема энергетической безопасности Луганщины. Единственным источником электрической энергии в области остается Луганская ТЭС, расположенная в городе Счастье. Близость стратегического объекта к линии боевых действий ставит под постоянную угрозу энергоснабжение всей области. По его словам, областная власть принимает все меры для снижения рисков. Поэтому продолжается строительство подстанции ПС 500 кВт «Кременская», который соединит Луганщину с энергетической системой Украины.

Кроме того, очень остро стоит вопрос экологической безопасности стоит для Луганской области. Шахты ГП «Первомайскуголь», расположенные в Золотом, находятся под постоянной угрозой затопления. Украинская сторона постоянно откачивает шахтные воды, однако действенного результата можно достичь только при условии аналогичных действий в шахтах на временно неподконтрольной украинской власти территории. «К сожалению, российско-оккупационная администрация не уделяет внимания этой угрозе, которая потенциально может обернуться масштабной экологической катастрофой», – заявил Сергей Филь.

Еще одна проблема, возникшая в результате военных действий, – отсутствие железнодорожного сообщения с аграрными районами области. Фермерские хозяйства вынуждены перевозить свою продукцию исключительно с помощью автотранспорта. Следствием чего является разрушение дорог и значительное подорожание логистических затрат. Сегодня аграрная отрасль является ключевым источником дохода для Луганской области.

Халит Чевик отметил, что мандат СММ ОБСЕ также кризисно ориентирован, поэтому международные наблюдатели уделяют внимание проблемным явлениям. «Мы здесь для того, чтобы наблюдать, увидеть ситуацию собственными глазами, чтобы, по возможности способствовать налаживанию диалога и улучшения жизни людей», – подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине.

Ранее сообщалось, что командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Сырский провел встречу с председателем СММ ОБСЕ в Украине Яшаром Халитом Чевиком, во время которой в рабочем формате обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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