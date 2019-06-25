Первый на Донетчине: Краматорск внедрил безналичную оплату проезда в общественном транспорте (Фото). Новости

Краматорск стал первым городом в Донецкой области, в котором внедрена автоматизированная система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте. Сегодня, 25 июня, с участием представителей компании Visa и Ощадбанка состоялась презентация внедрения бесконтактной технологии оплаты проезда в муниципальном транспорте города. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Теперь краматорчане и гости Краматорска могут быстро и удобно оплачивать проезд в любом коммунальном троллейбусе и автобусе, используя бесконтактную платежную карту любого банка, муниципальную карточку краматорчанина и NFC-устройства с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоны с Apple Pay или Google Pay», – говорится в сообщении.

Так, все коммунальные троллейбусы и автобусы города оборудованы мобильными валидаторами для приема бесконтактных платежей. Также по «карточкам краматорчанина» будет осуществляться учет проезда в транспорте льготных категорий населения, для которых проезд бесплатный.

Как сообщил Краматорский городской голова Андрей Панков, новейшие технологии способствуют максимально удобному и комфортному получению услуг. «Мы вводим в своем городе лучшие практики, одной из которых стала безналичная оплата проезда. Это позволит обеспечить надлежащий учет фактически предоставленных транспортных услуг, а в дальнейшем будет способствовать экономии средств бюджета и их эффективному использованию при возмещении потерь за льготную перевозку граждан предприятиям-перевозчикам», – заявил он.

Как сообщалось ранее, в Краматорске внедряют электронную пластиковую карту «Карточка краматорчанина», которую могут получить и переселенцы.

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