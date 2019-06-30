Из Краматорска на КПВВ, в Луганское и назад: Один день работы наблюдателей СММ ОБСЕ. Новости

На Донбассе люди по обе стороны линии соприкосновения находятся в одинаковой ситуации. Это люди, которые просто хотят наладить свою жизнь. Так считает наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Стив. Об одном дне работы наблюдателей рассказали в пресс-службе Миссии на странице в Facebook.

Так, наблюдатели выезжают из патрульного центра в Краматорске. Затем патруль на трех машинах поворачивает направо. Во второй машине за рулем Стив, и с ним еще двое коллег – украинка Людмила и итальянец Пауло. «Пока мы еще не доехали до линии соприкосновения, наша самая большая опасность – это дороги», – объясняет он.

«Как будто в подтверждение его слов навстречу патрулю вылетает "Лада", водитель которой, скорее всего, был больше напуган громадной ямой на дороге, нежели пятитонным бронированным великаном», – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Майорске, где военнослужащие проверяют документы у тысячи людей, пересекающих линию соприкосновения, патруль останавливается. Но все остаются в машинах. Стив ознакомился с предварительными результатами наблюдения за ночь, зафиксированными стационарной камерой СММ в Майорске, о которых на утреннем брифинге вкратце рассказал босниец Хамдия, сотрудник службы безопасности Миссии. По наблюдениям коллег из Киева, которые дежурили возле экранов мониторов, ночь в районе Майорска была действительно спокойной, но ситуация может в один миг измениться. Стив оставил двери машины приоткрытыми, чтобы улавливать на слух или взором какие-либо признаки непредвиденной угрозы.

Когда старшая патруля Фиона сообщает по рации, что «все чисто», большинство членов команды отправляются к местам отдыха на КПВВ, где они общаются с пожилыми людьми, которые при пересечении линии соприкосновения могут там спрятаться от палящего зноя летом и лютого холода зимой. «Многие люди рассказывают членам патруля, что проделывают этот путь каждые два месяца, чтобы получить пенсию, но не всем удается завершить это путешествие. Так, за прошлую зиму по естественным причинам скончалось более 20 людей пожилого возраста. Их немолодой организм не смог выдержать трудности поездки, сопряженные с суровыми погодными условиями, а также риском попадания на мины или под возможные обстрелы», – рассказали в Миссии.

Стив вместе с другими водителями, Ференцом из Венгрии и Ричардом из Соединенного Королевства, остаются возле машин. Он связывается по рации с коллегами из Светлодарска, чтобы разузнать о ситуации в соседнем Новолуганском – конечном пункте назначения согласно плану патрулирования. Как уточняют в Миссии, «новости неутешительны. В последние несколько часов наш "контингент на местах" фиксирует в том районе непрекращающиеся обстрелы. Более того, сообщается, что среди гражданских лиц есть один раненый».

Старшая патруля должна принять решение, что делать дальше, но ситуация оказывается неблагоприятной для завершения патрулирования по плану. «Когда что-то такое начинается, невозможно предугадать, где и когда это закончится», – говорит Стив.

Во время его семидневной ротации на передовой патрульной базе в Светлодарске ему самому пришлось стать очевидцем ситуации, когда после того как неподалеку выпустили несколько минометных мин, был открыт ответный огонь из артиллерии.

В прошлом Стив был санинструктором, а сейчас он – дипломированный парамедик, и знает не понаслышке, о чем говорит. «Когда своими собственными глазами видел, что с людьми творят оружие и мины, понимаешь, что знания мер безопасности никогда лишними не бывают. Полностью избежать риска нельзя, но мы можем снизить его уровень, что мы, собственно, и делаем», – говорит он.

Старшая патруля решает не ехать в Новолуганское, и вместо этого они отправляются в Луганское – поселок, один из тех многих, которые, хоть и не расположены на линии соприкосновения, однако испытывают на себе ее непосредственное влияние. «Он вне зоны досягаемости большинства систем вооружения, именно поэтому его жители еще не разъехались, в отличие от других мест, расположенных ближе к эпицентру боевых действий. Даже несмотря на то, что перестали функционировать обеспечивающие их работой угольные шахты, а земля, которая раньше была житницей Европы, сейчас влачит жалкое существование, они отказываются оставлять своим дома, где прожили целые поколения их семей», – рассказали в Миссии.

Поговорив с людьми и уточнив данные об изменениях обстановки в данном населенном пункте, которые собирает команда (многими этими данными они делятся с гуманитарными организациями), Стив и его патруль возвращается на базу. «Грустно. Пересекаешь линию соприкосновения и видишь там таких же людей, в точно такой же ситуации, — людей, которые просто хотят наладить свою жизнь», – говорит он.

И, сосредоточившись на дороге, чтобы в целости и сохранности довезти патруль, с особой осторожностью объезжая ямы и «лады», он добавляет: «А вот это все никому не нужно».