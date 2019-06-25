Как жителям Донетчины узнать, сколько оплачивать за электроэнергию. Новости

«Донецкие энергетические услуги» позаботились о том, чтобы каждый житель Донетчины имел данные о начислениях, даже если не получил бумажную платежку. Об этом сообщает пресс-служба компании

В сообщении отмечается, что иногда бывают случаи, когда платежки вовремя не доставляются почтальонами в почтовый ящик или теряются в подъездах. В таких случаях клиентам не нужно волноваться. Компания создала условия для получения счета альтернативными способами:

в Личном кабинете на сайте dey.com.ua;

по телефонам контакт-центра (095) 65 26 000, (067) 65 26 000, (0629) 52 60 00. Назовите номер лицевого счета, оператор в ответ сообщит ваш объем потребления и сумму к оплате;

на странице «Донецких энергетических услуг» в Facebook. Пользователи социальной сети могут получить данные, оставив личное сообщение с информацией о лицевом счете;

в кассах банков («ПриватБанк», «Ощадбанк», «ПУМБ», «Банк Фамильный»);

в терминалах самообслуживания или интернет-банкинга, где есть функция оплаты коммунальных услуг. Чтобы узнать о начислениях, выберите энергопоставщика «Донецкие энергетические услуги» и введите номер лицевого счета.

«Если потребитель по каким-либо причинам не знает номер лицевого счета, его можно уточнить в контакт-центре "Донецких энергетических услуг" по телефонам (095) 65 26 000, (067) 65 26 000, (0629) 52 60 00 или через Facebook. Для быстрой идентификации достаточно назвать адрес и ФИО владельца жилья», – добавили в пресс-службе.

«Мы заботимся о каждом из почти миллиона бытовых клиентов, которых обслуживаем. Самое главное задание для нашей команды – создать сервис нового качества, и в этом вопросе не может быть компромиссов. Быстрый и удобный доступ к информации об электропотреблении – это то, что сегодня мы гарантируем клиентам и имеем конкретные планы, как развивать и улучшать это направление в будущем», – отметил директор компании Александр Северин.