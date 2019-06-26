В Украине хотят повысить размер помощи при рождении ребенка. Новости

В Украине народные депутаты предлагают возобновить дифференцированный подход к выплате помощи при рождении ребенка и установить ее размер в зависимости от очередности родившегося ребенка. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Парламенте 21 июня этого года. За третьего ребенка могут выплатит 100 тыс. грн, передает «Юрлига».

Так, помощь при рождении первого ребенка планируют увеличить до 50 тыс. грн (сейчас – 40 тыс. грн). Сначала будет выплачиваться единовременная помощь в сумме 14 тыс. грн. Следующие 3 года один из родителей/опекун ежемесячно будет получать 1 тыс. грн.

Помимо этого, предлагается ввести выплаты в размере 75 тыс. грн при рождении второго ребенка. Один из родителей/опекун сначала получит 21 тыс. грн, а затем – ежемесячно в течение 3 лет будет получать 1 500 грн.

Кроме того, предусмотрена помощь при рождении третьего и каждого последующего ребенка в размере 100 тыс. грн. Единовременная выплата тогда будет равна 28 тыс. грн, а ежемесячная в течение последующих 3 лет – 2 тыс. грн.