На Донетчине реконструируют остановки вдоль автодорог государственного значения. Новости

В Донецкой области на автодорогах общего пользования государственного значения ведется реконструкция автопавильонов и остановочных площадок. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Так, завершается комплексный ремонт автопавильонов на участке Волноваха – Мариуполь (а/д Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь) и на подъезде к Богородичному (а/д Т-05-21/М-03/ – подъезд к Святогорску).

Как отмечается, реконструированные сооружения уже имеют участки государственных дорог по основным маршрутам движения сообщением: Славянск – Краматорск (а/д Н-20 Славянск – Донецк – Мариуполь), Славянск – Лиман (а/д Т-05-14 Доброполье – Лиман), Доброполье – Покровск (до переименования – Красноармейск, а/д Т-05-15 Александровка – Покровск – Константинополь), от границы с Харьковской областью до Славянска (а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский).

Обновленные автопавильоны по маршрутам регулярных пассажирских перевозок оборудованы посадочными площадками с пандусными съездами для удобного передвижения маломобильных групп населения.

Также уточняется, что в последние годы эти объекты дорожного сервиса восстанавливаются преимущественно с соблюдением единого стиля дизайна для каждой отдельной международной, национальной или территориальной трассы.