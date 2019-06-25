Пропагандировал «Л-ДНР»: В Мариуполе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) из состава операции Объединенных сил разоблачили антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили в сотрудники спецслужбы, житель Мариуполя размещал на персональных страницах запрещенных российских социальных сетей материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, популяризировал «Л-ДНР». Агитатор навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов.

«Правоохранители задокументировали, что материалы, которые распространял поборник "русского мира", были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцировал националистически настроенных лиц к протестным действиям», – говорится в сообщении.

По месту жительства агитатора сотрудники СБУ обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы и сим-карты, подтверждающие его противоправную деятельность.

«В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности», – добавили в пресс-центре СБУ.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же самый срок.