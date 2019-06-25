Заседание СНБО по Донбассу: С датой пока не определились. Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины определит дату проведения заседания по реализации государственной политики на временно неподконтрольных территориях (НКТ) в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила служба обеспечения доступа к публичной информации СНБО, передает «УНН».

Так, согласно информации ведомства, дата проведения заседания по реализации государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины и защиты прав, свобод и законных интересов граждан на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях будет определена в установленном порядке.

Сейчас Аппарат СНБО обрабатывает этот вопрос по поручению президента страны.

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