Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Заседание СНБО по Донбассу: С датой пока не определились. Новости

Заседание СНБО по Донбассу: С датой пока не определились

25.06.19 17:05unn.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины определит дату проведения заседания по реализации государственной политики на временно неподконтрольных территориях (НКТ) в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила служба обеспечения доступа к публичной информации СНБО, передает «УНН».

Так, согласно информации ведомства, дата проведения заседания по реализации государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины и защиты прав, свобод и законных интересов граждан на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях будет определена в установленном порядке.

Сейчас Аппарат СНБО обрабатывает этот вопрос по поручению президента страны. 

Читайте также:

Комментарии