Переселенки частично перекрыли движение по трассе на Житомирщине. Новости

Сегодня, 25 июня, в Житомирской области на трассе «Житомир – Киев» митингуют женщины-переселенки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
Так, утром люди частично перекрыли движение по трассе «Киев – Чоп», вблизи автозаправки, неподалеку Коростышевской объездной. Как рассказали водители, которые около 9:40 ехали указанной автодорогой, митингующие двигаются по пешеходному переходу, препятствуя движению транспорта.
«Часть дороги перекрыли женщины, 9 человек. Это переселенцы. Причина перекрытия трассы – отключение электроэнергии в санатории "Тетерев", где они живут», – сообщила и.о. старшего инспектора пресс-службы управления патрульной полиции в Житомирской области Татьяна Носадчук.
Напомним, в санатории «Тетерев» обосновалась община из 181 человека – переселенцев из Донбасса. Из них работоспособных всего около 30 жителей. Кто мог, устроились на работу в охрану, лесхоз, магазин, на гранитный карьер. Но большинство – матери-одиночки, в том числе многодетные, пенсионеры, люди с инвалидностью. Около трети – дети. Переселенцы мечтают о собственном жилье и переезде, а администрация санатория – о свободной для туристов здравнице. Власти Житомирской области заявляли, что переселенцы, проживающие в санатории «Тетерев», ни за что не платят.
Как сообщалось ранее, в санатории «Тетерев», расположенном на окраине Коростышева (Житомирская обл.), на сегодня остались самые стойкие переселенцы – 218 жильцов. С их слов, они буквально выживают в нечеловеческих условиях.
Источник: Житомир.info
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