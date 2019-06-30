Переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса: Справка ВПЛ не обязательна для получения загранпаспорта. Новости

Для переселенцев и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не является обязательной для получения заграничного биометрического паспорта. Об этом сообщает пресс-служба общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Краматорске (Донецкая обл.) на своей странице в Facebook.

«В связи с распространением ложной информации на тему оформлением иностранных биометрических паспортов и дальнейшего пользования безвизовым режимом, сообщаем, что жители временно оккупированных территорий и внутренне перемещенные лица имеют право на оформление заграничных биометрических паспортов на общих условиях», – говорится в сообщении.

Так, по информации правозащитников, для оформления заграничного биометрического паспорта необходимо представить:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер физического лица – плательщика налогов;

ранее выданные загранпаспорта;

документ с отметкой банка об уплате административного сбора.

При наличии действующего загранпаспорта старого образца, его можно оставить, ведь гражданам Украины разрешено иметь сразу два действующих загранпаспорта.

Правозащитники подчеркивают, что справка переселенца и другие документы не требуются при оформлении заграничного биометрического паспорта. «Однако, в связи с осложненным процессом идентификации лиц, проживавших или проживающих на временно оккупированных территориях, таким лицам мы рекомендуем подавать дополнительные документы, выданные государственными органами, например, справку переселенца, водительские права и тому подобное», – уточняют правозащитники.

Так, причиной проблем с идентификацией лиц является недоступность картотек подразделений Государственной миграционной службы (ГМС) на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Сейчас идентификация заявителей осуществляется на основании данных, полученных из баз данных Единого государственного демографического реестра или по данным, содержащимся в картотеках территориального подразделения ГМС, выдавшего паспорт гражданина Украины лицу (Постановление КМУ №152 от 07.05.2014). Так как картотеки подразделений ГМС на временно неподконтрольных территориях недоступны – идентификация жителей временно неподконтрольных территорий и ВПЛ осуществляется путем получения информации о личности из других реестров МВД, Национальной полиции, Минюста и органов ГФС.

Правозащитники отмечают, что если в результате проверки будет установлено, что лицо не является гражданином Украины или информация, предоставленная заявителем, не подтвердится через информационные системы, базы данных Реестра, картотеки (например, фото лица в паспорте и других реестрах не совпадают) подразделением ГМС или ЦПАУ может быть вынесено решение об отказе в оформлении загранпаспорта.

Решение об отказе в выдаче документа можно обжаловать в административном порядке или в суде.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

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