В Украине и мире: Факты о беженцах и переселенцах. Новости

В Украине уменьшается количество просителей убежища. Украина была и остается страной интенсивных миграционных потоков с востока на запад, в частности в ЕС. Об этом рассказала заместитель председателя Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко, передает «Крым.Реалии».

По данным Агентства ООН по делам беженцев, в мире каждую минуту 20 человек вынуждены бросать все, что имеют, и бежать от насилия. За последние 20 лет их цифра возросла вдвое. По состоянию на конец 2018 года они насчитали около 70,8 млн перемещенных лиц, значительную часть из которых составляют дети. Также по данным ООН, число беженцев в мире достигает почти 26 млн человек, 3,5 млн ищут убежища, еще 41,3 млн ‒ внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Общий показатель – самый высокий за почти 70 лет.

Наибольшее количество новых заявлений об убежище в разных странах в прошлом году поступило от венесуэльцев. В то же время, как заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, из 4 млн жителей Венесуэлы, которые покинули свою страну, только около полумиллиона обратились за убежищем.

Треть всех беженцев в мире принимают самые бедные страны. Страны со средним и низким уровнем доходов в среднем принимают около 6 беженцев на тысячу человек своего населения, а страны с высоким уровнем дохода ‒ менее 3 на тысячу своих граждан. 80% беженцев живут в странах, граничащих со странами их происхождения.

В Украине сейчас находится около 6,5 тысяч людей, просящих убежища, ждущих результатов рассмотрения своих заявлений. Из них статус беженца или дополнительную защиту получают ежегодно только около сотни человек.

Всего по состоянию на начало 2019 года ГМС Украины насчитала 2 620 человек, получивших один из двух статусов. Беженцы и просящие защиты в Украине – из более чем 60 стран мира.

Первый пункт размещения беженцев в Украине открыли в Одессе в 2001 году. Сейчас такие учреждения также действуют на Закарпатье (в Мукачево и Перечине) и в Киеве (в Яготине, где этот пункт со скандалом открыли 2 года назад). Всего в них могут разместить более 400 человек.

При получении статуса беженца в Украине человеку предоставляется единовременное пособие ‒ 17 грн. В то же время, по данным ООН, просители убежища, въехавшие в страну незаконно или подавшие заявление с задержкой, должны сначала оплатить штраф в 100 раз больший ‒ 1 700 грн.

С начала конфликта на Донбассе иностранные добровольцы стали новой категорией среди обращающихся за защитой в Украине. Как рассказала Науменко, всего ГМС получила заявления от 32 комбатантов, 12 из них в прошлом году получили статус беженцев, 4-7 (точных данных у нее нет) было отказано. По словам чиновницы, эти люди не смогли доказать, что действительно воевали на стороне Украины на Донбассе. «Все те, кто предоставлял справки, свидетельства, письма поддержки собратьев и командиров батальонов ‒ они эту защиту получили», ‒ говорит Науменко.

В июне 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Между тем некоторые эксперты его критикуют за устаревшую терминологию (АТО (Антитеррористическая операция – ред.), а не ООС (Операция объединенных сил), поскольку законопроект подали на рассмотрение депутатам еще в 2015 году) и неучтенные интересы иностранцев, которые не были комбатантами, но были волонтерами на Донбассе.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 июня учтены 1 млн 386 тыс. 501 переселенец из Донбасса и Крыма.

По мнению представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, в Украине, несмотря на большое количество ВПЛ из Донбасса, за годы конфликта не произошло гуманитарной катастрофы по ряду причин.

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