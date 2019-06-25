Замерло: Как выглядит ж/д станция на линии разграничения на Донетчине (Фото). Новости

Железнодорожная станция Майорская (Донецкая обл.) находится вблизи линии разграничения. Сейчас она не работает. Сегодня, 25 июня, волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook опубликовал фото этой ж/д станции.
«Замерло. Железнодорожная станция Майорская, Донецкой области», – подписал он фотоподборку.
Станция расположена к северу от временно неподконтрольной украинской власти Горловки. Из-за боевых действий движение пригородных и пассажирских поездов на этом участке прекращено с 2014 года.
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